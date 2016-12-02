موجز أخبار مصر للساعة1 ظهرا.. السيسى يزور ضريح الشيخ زايد بالإمارات

نشر اليوم السابع خلال الاساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، و جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبى، على هامش زيارته للإمارات.

السيسى يزور ضريح الشيخ زايد وواحة الكرامة بالإمارات



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زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، وذلك على هامش زيارته للإمارات.

واستهل الرئيس ومرافقوه جولتهم بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المجاور للجامع حيث قرأوا له الفاتحة ودعوا له بالرحمة والمغفرة مستذكرين صفاته وقيمه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتشييع جنازة والدة المستشار عدلى منصور

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أمين رئاسة الجمهورية محمد نجم لتشييع جنازة والدة المستشار عدلي منصور، وإبلاغه خالص العزاء والمواساة.

البنك الأهلى: 120 مليار جنيه حصيلة شهادات الإدخار 16% و20%



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قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة مصرفه من شهادات الادخار"بلاتينية" بعائد 16% و20 %، ارتفعت إلى 120 مليار جنيه، منذ طرحها وحتى الآن، مؤكدًا أنها تشهد إقبالًا كبيرًا من العملاء.

بالصور.. الأرصاد تؤكد: تحسن تدريجى فى حالة الطقس غدا.. وانعدام فرص سقوط الأمطار



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أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ وحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ستكون نهايتها اليوم الجمعة، حيث ستتحسن حالة الطقس بدءا من غد السبت، وستبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع وتنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء.

السفير بدر عبد العاطى: غواصة ألمانية ستبحر إلى مصر خلال الشهر الجارى



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كشف سفير مصر فى ألمانيا بدر عبد العاطى إن غواصة حربية كانت مصر اتفقت على الحصول عليها من ألمانيا، ستبحر إلى مصر خلال الشهر الجارى لتنضم إلى الأسطول المصرى.

"الإسكان" تعلن قبول كافة مهن المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعى



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وجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشكر لمحافظ البنك المركزى، وجميع المسئولين به، على التيسيرات الأخيرة التى تم إقرارها بشأن تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى، والتى تسهم فى حل مشكلات أبناء هذه الشريحة، الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

إعادة فتح 4 موانئ بالبحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية



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قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم اعادة فتح مينائى السويس والزيتيات بمحافظة السويس ومينائى نويبع وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء واستئناف الحركة الملاحية بهم وذلك بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح.

وزير الصحة يخاطب "المالية" لاستثناء صناعة الدواء من "القيمة المضافة"



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أرسل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان خطاباً إلى وزير المالية عمرو الجارحى، يطلب فية إلغاء قيمة الضريبة المضافة على مدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الأدوية المحلية.

"المصرية للأدوية": تكدس ألبان الأطفال بسبب ضوابط قرار منح العبوات المدعمة



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كشفت مصادر بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن ضوابط قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، للحصول على اللبن المدعم وراء تكدس كميات كبيرة من عبوات لبن الأطفال سواء فى الشركة أو فروع مراكز الطفولة والأمومة.



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البرلمان يشدد عقوبة الاعتداء على النيل.. النواب يطالبون "عبد العال" بتشريعات لحماية النيل.. عضو اللجنة التشريعية: اتجاه بالمجلس لسرعة تجريم العقوبة وكل حكم على قدر الجريمة.. وكيل لجنة "الشكاوى": المعتدى على النيل خائن لوطنه

نواب: صناعة النسيج تحتضر..الحكومة تعلن إنشاء 10 مناطق نسيجية على مدار 3 سنوات.. المراغى: يساهم فى تشغيل الشباب.. نائب: الحكومات السابقة ساهمت فى التدهور.. والنقابة: تدريس الغزل بالمدارس أولى خطوات إنقاذ الصناعة

5 قوانين من الحكومة إلى البرلمان فى يناير مجدى العجاتى يكشف عن القوانين الجديدة لـ"برلمانى": الاستثمار وحماية المستهلك والاتصالات وحرية تداول المعلومات والعمل وتنظيم المزارع السمكية.. ويؤكد: القوانين ستحقق طفرة جديدة



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