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بعد ترشيحه للجائزة.. على معلول: أنتظر تصويت جماهير الأهلي للتتويج باللقب

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بعد ترشيحه للجائزة.. على معلول: أنتظر تصويت جماهير الأهلي للتتويج باللقب بعد ترشيحه للجائزة.. على معلول: أنتظر تصويت جماهير الأهلي للتتويج باللقب

>كتب فتحى الشافعى

دخل التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، القائمة النهائية لأفضل لاعب فى تونس لعام 2016، والتى أعلنها اتحاد الكرة التونسى فى الساعات الماضية.

 

وضمت القائمة التى أعلنها الاتحاد التونسى إلى جانب معلول، كلًا من ثنائى النجم الساحلى حمزة لحمر ومحمد أمين عمر، ولاعب الترجى طه ياسين الخنيسى، ومهاجم الأفريقى صابر خليفة.

 

من جانبه عبر معلول عن سعادته بهذا الترشيح، مؤكدا أنه يزيد من عزيمته على الأداء الجيد سواء مع الأهلى، أو منتخب تونس فى الفترة المقبلة.

 

وتمنى معلول أن تقوم جماهير الأهلى بالتصويت له فى هذا الاستفتاء، الذى يقام بصورة سنوية.


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