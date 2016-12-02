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الأمن العام يقتحم البؤر الاجرامية ويضبط 304 هارب من الجنايات

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الأمن العام يقتحم البؤر الاجرامية ويضبط 304 هارب من الجنايات الأمن العام يقتحم البؤر الاجرامية ويضبط 304 هارب من الجنايات

>كتب محمود عبد الراضى

وجهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن في ضبط 283 قضية مخدرات، و 6 سجناء هاربين من السجون العمومية ، و156 مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، 45 سيارة، و3 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها ، وتنفيذ 24851 حكم قضائى بينها 304 جناية خلال 24 ساعة.

وتم ضبط 13  تشكيلا عصابيا ضموا 45 متهما، ارتكبوا 102 واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وجارى استمرار الحملات الأمنية .

 

 


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