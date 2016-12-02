وزير النقل الكورى يغادر إلى إسبانيا

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، “هو اين كانج” وزير الأراضى والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية، متوجها إلى برشلونة بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام ، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشاد الرئيس السيسى، خلال لقاء وزير النقل الكورى، بما تشهده العلاقات بين البلدين ، من نقلة نوعية فى أعقاب زيارته إلى سول فى مارس 2016، والتى تم خلالها التوقيع على إعلان “الشراكة التعاونية الشاملة”، وإتاحة حزم تمويلية لمصر بقيمة 3 مليار دولار لتنفيذ مشروعات تنموية فى مجالات الطاقة والكهرباء والنقل وأكد على تطلع مصر لزيادة التعاون والتنسيق مع كوريا الجنوبية فى مختلف المجالات.