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سحر نصر تعود إلى القاهرة بعد حضورها مؤتمر الشراكة في كينيا

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سحر نصر تعود إلى القاهرة بعد حضورها مؤتمر الشراكة في كينيا سحر نصر تعود إلى القاهرة بعد حضورها مؤتمر الشراكة في كينيا

الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى

مراسل «ONA»

عادت إلي مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، قادمة من الإمارات “ترانزيت” العاصمة الكينية نيروبي، وذلك عقب مشاركتها فى فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للشراكة العالمية من أجل التعاون التنموى.

ألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمه خلال المؤتمر الدولي الثاني للشراكة العالمية من أجل التعاون التنموي، عرضت خلالها الجهود المصرية لإدماج الشباب فى عمليات التنمية، حيث شارك فى حضور الاجتماع عدد من الوزراء والسفراء وممثلى الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى.

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