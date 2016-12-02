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كهربا يخاطب الزمالك لحسم إعارته لـ"العين الإماراتى"

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كهربا يخاطب الزمالك لحسم إعارته لـ"العين الإماراتى" كهربا يخاطب الزمالك لحسم إعارته لـ"العين الإماراتى"

>كتب أحمد توفيق – عمرو جاب الله

طالب محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك المُعار لاتحاد جدة السعودى، مسئولى العين الإماراتى بمخاطبة النادى الأبيض للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير القادم وليس النادى السعودى رغم أن إعارته ممتدة إلى الأخير لنهاية الموسم الجارى.

جاءت مطالبة محمود كهربا بتحديد مصيره من خلال نادى الزمالك خاصة أنه قد ينهى إعارته فى اتحاد جدة بسبب تأخر صرف رواتبه فى الشهور الأخيرة لدى النادى السعودى، ما جعله يترقب أكثر من مرة الحصول على تلك المستحقات دون جدوى.

من المقرر أن يحدد كهربا مصيره خلال الأيام المقبلة مع الزمالك بعد عودة أحمد يحيى وكيل أعماله المتواجد فى أمريكا إلى القاهرة خاصة أن المفاوضات بين العميد والزمالك تتم من خلاله بخلاف العرض الإماراتى وسيحسم اللاعب قراره النهائى بعد معرفة الرأى النهائى لمسئولى قلعة ميت عقبة.


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