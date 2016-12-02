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الزمالك يعسكر للداخلية اليوم بحضور 20 لاعبا

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الزمالك يعسكر للداخلية اليوم بحضور 20 لاعبا الزمالك يعسكر للداخلية اليوم بحضور 20 لاعبا

>كتب أحمد توفيق – عمرو جاب الله

يدخل فريق الزمالك بقيادة محمد حلمى، معسكرا مغلقا اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة الداخلية، غداً السبت، فى المباراة المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت، فى الأسبوع الـ13 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك قائمة مباراة الداخلية أمس الخميس وضمت 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي وعمر صلاح

خط الدفاع: محمد ناصف وعلي جبر وأحمد دويدار ومحمود حمدي وحسني فتحي وأسامه ابراهيم ورمزي خالد 

خط الوسط: طارق حامد ومحمود دونجا وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت ومعروف يوسف  ومحمد إبراعيم ومحمود شيكابالا وأيمن حفني وستانلي.

خط الهجوم:  مايوكا وباسم مرسي .


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