حظك اليوم برج الدلو الجمعة 2 /12/2016

واحد من أهم الأبراج التى تتسم بالذكاء وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة إلى الغرور وسرعة الانفعال اللذين يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الدلو الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

على الصعيد المهنى..

أنت فى قمة حماسك اليوم، وتأخذ كثيراً من الخطوات الاستبقاية فى العمل، التى تعيدك إلى ريادتك القديمة فى العمل، وتستعد لتحقيق عدد من الإنجازات التى تضيف إلى خبرتك المهنية ورصيد نجاحاتك.

على الصعيد العاطفى..

بالرغم من حرصك على الحفاظ على علاقتك بشريك حياتك هادئة هذه الفترة، إلا أن عددا من المواقف تجبرك على أخذ دور دفاعى لتحقق هدفك، واحذر من بعض الأشخاص الذين يريدون الإيقاع بينك وبين شريك حياتك.

على الصعيد الصحى

أخيراً تستطيع أن تنظم وقتك وتحصل على عدد ساعات النوم التى تحلم بها منذ فترة طويلة، والإقلاع عن تناول المشروبات المنبهة يساعدك على الوصول لغايتك سريعاً، ولا تنس أن تبتعد عن السهر أيضاً.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يكون هذا اليوم مثالى لإعادة تقييم الوضع الحالى لحياتك وتحديد أولويات المشاريع الخاصة بك.