حظك اليوم برج العذراء الجمعة 2/12/2016

الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات برج العذراء الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى..

شخص ما فى محيط عملك يحاول أن يفرض عليك أسلوبه فى مجاملة الكثيرين وهذا ما لا يتوافق مع مبادئ العذراء، التى لا تعرف كيف تتعامل مع الأخطاء المهنية بالمجاملة و تجاهلها حتى إن كانت صادرة عن أشخاص قريبين.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

سوء فهم الأشخاص لك يصل اليوم على ذروته، ربما تتعامل مع الأشخاص بحسن نية لكنك لم تحسب النتائج المترتبة على سلوكك، ومشاكل كثيرة توتر علاقاتك بشريك حياتك بسبب كلماتك غير المحسوبة.

على الصعيد الصحى..

بالرغم من طاقة الحماس التى ملأتك فى الفترة الماضية، إلا أنك بحاجة إلى التركيز والابتعاد عن جميع الأجواء المتوترة، وتواجه مشاكلك بالسهر الكثير والبحث عن حلول لمشاكلك.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يضيع وقته فى التفكير بعدد من المشاكل التى تفقده تركيزه فى العمل، ولن تنجح مساعيه فى اختيار أفكار جديدة اليوم تحسن من علاقاته بشريك حياته.