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هل أصبحت كايتي بيري مخطوبة رسمياً؟

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الخميس 01-12-2016 15:46

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنّ النجمة العالمية كايتي بيريKaty Perry نقلت علاقتها بالنجم الشهير أورلاندو بلوم Orlando Bloom إلى مرحلة جدية، بحيث أصبحا مخطوبين.

ونشر موقع dailymail صوراً للنجمة مع حبيبها أثناء توجّههما إلى أحدى الحانات في مدينة نيويورك، وكانت بيري تضع بيدها خاتم ألماس.

وقد جاءت هذه الصور كدليل قاطع على الخطوبة بعد ترداد الكثير من الشائعات حول الموضوع.

وقد أظهرت الصور أن الخاتم ثمين ومرصّع بقطع من الألماس الصغيرة، كما عكست السعادة التي يعيشها الثنائي سوياً.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أنّ النجمة انفصلت عن حبيبها النجم بعد 10 أشهر من الارتباط، لكن كايتي بيري اعتمدت طريقة مميزة لردّ على الشائعة، إذ نشرت خاصّاً من منزل عائلتها، أثناء احتفالهم بعيد الشكر، حيث كان أورلاند حاضراً معهم.

 

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