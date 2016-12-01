السبت المقبل..الشاعر هيثم شعبان مدرب عبد الباسط حمودة ضيف برنامج «حرب النجوم»

كتب – هاني صابر

يحل الشاعر هيثم شعبان، السبت المقبل، ضيفاً على برنامج “حرب النجوم”، مع الملحن هيثم زياد، حيث يشارك فى الحلقة كمدرب للمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة ضد المطرب اللبناني زياد برجي.

تعتمد فكرة البرنامج على استضافة فنانين مع مدربيهم، ووضعهم داخل حلبة المنافسة ضمن خمس مراحل من الجولات التي تعتمد على سرعة البديهة والذاكرة والصوت الجميل، للتمكن من اجتيازها بمرونة ومن دون أي تعقيدات.

ويعد ظهور “شعبان” كمدرب بالبرنامج، المرة الثانية، بعد أن شارك المطربة أمينة فى حلقتها ضد المطرب اللبناني أمير يزبك .

يذكر أن، برنامج “حرب النجوم”، حققت أعلى نسبة مشاهدة بين كل البرامج التي تعرض ليلة السبت على القنوات اللبنانية، وشارك فى حلقاته مجموعة من النجوم من بينهم ملحم زين ورويدا عطية وفلة الجزائرية وغيرهم.