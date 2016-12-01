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«الأقصر» ترفع حالة الطوارئ لسوء الأحوال الجوية

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«الأقصر» ترفع حالة الطوارئ لسوء الأحوال الجوية «الأقصر» ترفع حالة الطوارئ لسوء الأحوال الجوية

محافظ الأقصر

أصدر محمد بدر، محافظ الاقصر، اليوم الخميس، توجيهاته لجميع رؤساء المدن بفرض حالة الطوارئ، تحسبًا لمخاطر السيول والأمطار، وذلك بعد أن تعرضت المحافظة لرياح شديدة، في ظل توقعات بزيادة الرياح واستمرار الأحوال الجوية السيئة.

ووجه المحافظ، في بيان صحفي،اليوم الخميس، رؤساء القرى ومسؤولي المدن، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، وخاصة التأكد من تطهير مخرات السيول، واستعداد سيارات الكسح، للتدخل وقت الضرورة، مشددًا على ضرورة استعداد مديرية الصحة ومرفق الإسعاف، تحسبا لوقوع أي طوارئ أو ناجمة عن العاصفة.

وشدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع غرف العمليات في مختلف القطاعات والهيئات والجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية، مع التنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة من أجل التدخل السريع في حالة حدوث أي طوارئ.

من جهتها، شددت مديرية أمن الأقصر، مراقبتها لسرعة السيارات على الطرق الرئيسية، والتنبيه على قائدي السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة في حالة تزايد سرعة الرياح.

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