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الثلاثاء..وزير الأوقاف يحاضر ندوة عن الأمن الفكرى ببنى سويف

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الثلاثاء..وزير الأوقاف يحاضر ندوة عن الأمن الفكرى ببنى سويف الثلاثاء..وزير الأوقاف يحاضر ندوة عن الأمن الفكرى ببنى سويف

محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

تنظم جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة، الثلاثاء القادم، ندوة بعنوان الأمن الفكرى، وتصحيح المفاهيم بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، علي مسرح الجامعة بقاعة ايهاب إسماعيل الكبري.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الندوة تلقى الضوء على مجموعة من القضايا والمفاهيم الدينية التى تهم شباب الجامعة، وتسهم بفاعلية فى استقامة الفكر والبعد عن الأفكار المتطرفة والمغلوطة والمشوهة، والسلوكيات الخاطئة، وتوعية الطلاب بمخاطر الأفكار المتطرفة.

وأضاف لطفي، أن إقامة الندوة تأتى في إطار الموسم الثقافي الذي تقيمه الجامعة، ضمن أنشطتها المتنوعة، بهدف الحفاظ على عقلية الطالب من الاختطاف من الجهات المتطرفة، وإعطائه الجرعات الفكرية والإيمانية والعلمية التي تحفظه من الفكر المتطرف.

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