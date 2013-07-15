330 قتيلا فى سلسلة تفجيرات واشتباكات بالعراق من بداية يوليو

ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا فى العراق منذ بداية يوليو الجارى إلى أكثر من 330 قتيلاً، بعد سلسلة التفجيرات التى وقعت فى البلاد مؤخراً، وأخرها تلك التى جرت السبت وأسفرت عن مقتل ما يزيد على 36 شخصاً.

وجاءت سلسلة الهجمات بحسب سكاى نيوز عربية بعد يوم من مقتل 50 شخصاً فى مناطق مختلفة، بينها هجوم انتحارى فى مقهى فى كركوك، على بعد 240 كيلومتراً إلى الشمال من بغداد، أسفر عن مقتل 41 شخصاً وإصابة 35 آخرين بجروح بحسب حصيلة نهائية.

ويشهد العراق منذ نحو 3 أشهر تصاعداً فى أعمال العنف اليومية المستمرة، منذ اجتياح البلاد عام 2003 على أيدى قوات تحالف دولى قادته الولايات المتحدة.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد قتل أكثر من 2500 شخص فى الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينهم 761 فى يونيو الماضى.

ومنذ بداية الشهر الحالى، قتل أكثر من 330 شخصاً فى هجمات فى مناطق مختلفة من البلاد، بحسب حصيلة تعدها فرانس برس استنادا إلى مصادر عسكرية وأمنية وطبية.

ووقعت أكبر هجمات السبت فى منطقة الدورة فى جنوب بغداد، حيث قتل مساء 9 أشخاص وأصيب 32 بجروح فى انفجار عبوة ناسفة استهدفت مقهى يرتاده شبان، وفقاً لمصادر أمنية وطبية.