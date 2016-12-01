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طالبة "تلقي" بنفسها من "الطابق" الثالث ب"مدرسة" في "الغربية" ...

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طالبة "تلقي" بنفسها من "الطابق" الثالث ب"مدرسة" في "الغربية" ... طالبة "تلقي" بنفسها من "الطابق" الثالث ب"مدرسة" في "الغربية" ...

ألقت طالبة بمدرسة نشيل الثانوية الصناعية التابعة لإدارة قطور التعليمية بالغربية ، بنفسها من الطابق الثالث ، مما أدى لإصابتها بإصابات بالغة وتم نقلها لمستشفى قطور المركزي في حالة سيئة .

وكان الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية تلقى إخطارا من مدير إدارة قطور التعليمية بقيام الطالبة "أسماء م ا" بالصف الثاني الثانوي بالمدرسة بإلقاء نفسها من الطابق الثالث ، وتم نقلها على الفور لمستشفى قطور المركزي وتبين إصابتها بكسور في الفقرات القطنية وبأنحاء متفرقة وبسؤالها عن سبب محاولة انتحارها أجابت بأنها لا تعلم لماذا فعلت ذلك .

وعلى الفور قرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة من مدير الإدارة والشئون القانونية للتحقيق في الواقعة وملابساتها .

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رئيس قسم الأخبار