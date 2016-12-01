طالبة "تلقي" بنفسها من "الطابق" الثالث ب"مدرسة" في "الغربية" ...

سمر العشري

ألقت طالبة بمدرسة نشيل الثانوية الصناعية التابعة لإدارة قطور التعليمية بالغربية ، بنفسها من الطابق الثالث ، مما أدى لإصابتها بإصابات بالغة وتم نقلها لمستشفى قطور المركزي في حالة سيئة .

وكان الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية تلقى إخطارا من مدير إدارة قطور التعليمية بقيام الطالبة "أسماء م ا" بالصف الثاني الثانوي بالمدرسة بإلقاء نفسها من الطابق الثالث ، وتم نقلها على الفور لمستشفى قطور المركزي وتبين إصابتها بكسور في الفقرات القطنية وبأنحاء متفرقة وبسؤالها عن سبب محاولة انتحارها أجابت بأنها لا تعلم لماذا فعلت ذلك .

وعلى الفور قرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة من مدير الإدارة والشئون القانونية للتحقيق في الواقعة وملابساتها .

شبكةعيونالإخبارية

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