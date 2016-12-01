إغلاق موانئ السويس والزيتيات بسبب سوء الأحوال الجوية

السويس - سيد نون

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق موانئ السويس والزيتيات فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا نظرا لسوء الاحوال الجوية، وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 30 – 40 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأموج ما بين 2-4 أمتار، وقوة البحر 5 درجات، وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.