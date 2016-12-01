قرار جمهوري بنقل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة إلى وظيفة غير قضائية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 524 لسنة 2016 بنقل سامح إبراهيم مصيلحي عفيفي، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 525 لسنة 2016 بتعيين أحمد نجاتي سيد أحمد سند، القاضي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، رئيسا من الفئة (ب) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والقرار رقم 526 لسنة 2016 برد أقدمية بعض أعضاء النيابة الإدارية في وظيفة معاون نيابة إدارية.

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