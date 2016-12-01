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تشابيكوينسي يقيم جنازة جماعية للاعبيه ضحايا الطائرة المنكوبة

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تشابيكوينسي يقيم جنازة جماعية للاعبيه ضحايا الطائرة المنكوبة تشابيكوينسي يقيم جنازة جماعية للاعبيه ضحايا الطائرة المنكوبة

أرشيفية

أكد مسؤولو نادي تشابيكوينسي البرازيلي أنهم ينون إقامة جنازة جماعية لكل أعضاء الفريق الأول لكرة القدم، الذين لقوا حتفهم في كارثة جوية في كولومبيا يوم الاثنين الماضي.

وتم الإعلان عن هذه المبادرة من خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء داخل مقر النادي البرازيلي، ولكنه لم يتحدد بعد موعد إقامة الجنازة، حيث أن تاريخ إقامتها يعتمد على موعد عودة جثث الضحايا إلى البرازيل، وفقًا لما اوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد أحد مسؤولي نادي تشابيكوينسي أن نقل الجثامين سيكون من خلال طائرات تابعة لسلاج الجو البرازيلي، فيما تتولى السلطات في ولاية سانتا كاترينا مسالة تنظيم الجنازة.

ولا يوجد إيضاحات حتى الآن حول الشكل، الذي ستكون عليه الجنازة ولا عن كيفية نقل جثث الضحايا من المطار إلي ملعب النادي.

ويرغب تشابيكوينسي في إقامة الجنازة على أرضية ملعب النادي وأن تستمر لعدة ساعات، حيث يمكن بعد ذلك لعائلات الضحايا تشييع ذويهم بشكل منفرد إن أرادوا.

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