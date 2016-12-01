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أسد يفترس مدربه أمام الأطفال بسيرك في الاسكندرية

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أسد يفترس مدربه أمام الأطفال بسيرك في الاسكندرية أسد يفترس مدربه أمام الأطفال بسيرك في الاسكندرية

بالغرم من اتقانه الشديد لهذه المهنة الصعبة والشاقة، إلا أن هذا لم يشفع له وينجيه من غدر هذا الحيوان المفترس بالرغم من المدة الطويلة التي قضاها مع هذا الحيوان المفترس وهو يقوم بترويضه وتدريبه، حيث لقى الشاب (إسلام شاهين) والذي يبلغ من العمر 25 عاما فقط مصرعه على يد أسد كان يقوم بترويضه للقيام ببعض العروض الرياضية في سيرك في محافظة الأسكندرية، ولكن يبدوا أن هذا الأسد لم يروق له هذا العرض فقام بمهاجمة هذا الشاب والقضاء عليه أمام الأطفال الذين كنوا يشاهدون هذا العرض.
أسد يلتهم مدربه في سيرك بالأسكندرية أمام الأطفال

حيث أكدت المصادر الأمنية أن الشاب (إسلام شاهين) يعمل مدربا بقرية الأسود بمحافظة الأسكندرية، وقد توفى هذا الشخص نتيجة تأثره بجراح مميتة نتيجة لهجوم الأسد الذي يقوم بتدريبه عليه، وأكدت هذه المصادر أن إسلام كان يقوم بإداء قفزة الأسود أثناء هجوم الأسد عليه خلال عرض لطلاب إحدى المدارس.

وأكدت المصادر الأمنية أن هذا الشاب أصيب بجروح بالغة أدت إلى وفاته بعد دخوله العناية المركزة، حيث تسبب الأسد بإحداث كسور في عظام الجمجمة والصدر، وجروح متفرقة في الوجه والصدر والرقبة، وقال شقيق القتيل أن هذا الأسد استقدمته إدارة السيرك من جنوب أفر يقيا، وأن أخيه يعمل في هذه المهنة منذ 10 سنوات وأنه يتقنها.

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