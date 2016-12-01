اليوم.. الطلائع يسعى للهروب من "لعنة الأهلى" أمام طنطا

كتبت لبنى عبد الله

يستضيف فى الثالثة إلا ربع عصراً ستاد طنطا الرياضى مواجهة بين طنطا وطلائع الجيش ضمن الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز ، يسعى فيها أبناء السيد البدوى لخطف النقاط الثلاث واستغلال حالة التراجع الفنى التى يمر بها الفريق العسكرى الذى تلقى هزيمتين بثلاثية فى الجولتين الاخيرتين أمام الاهلى ثم لاإنتاج الحربى

وكان طنطا قد تعادل فى الجولة الحادية عشرة سلبياً مع الإسماعيلى، بينما خسر الطلائع من الانتاج الحربى بثلاثية مقابل هدف ، ويحتل أبناء السيد البدوى المركز الخامس عشر فى جدول المسابقة برصيد 8 نقاط فيما يمتلك الطلائع 16 نقطة محتلا المركز الثامن ولديه مباراة مؤجلة مع الزمالك .

ويغيب محمد أشرف هداف الطلائع عن فريقه فى هذا اللقاء للإيقاف بعد حصوله على الانذار الثالث بينما يعود عماد السيد حارس المرمى للظهور بعد انتهاء إيقافه لحصوله على الانذار الثالث فى مواجهة الاهلى .

ويسعى خالد عيد المدير الفنى لطنطا لإستغلال تراجع الطلائع الذى تلقى هزيمتين وسكنت شباكه 6 أهداف فى أخر مباراتين على أمل الفوز لضمان النجاة من قاع الجدول فيما يأمل أحمد سامى مدرب الفريق العسكرى لإيقاف نزيف النقاط والتخلص من لعنة الاهلى الذى تطارده من الهزيمة أمام الفريق الاحمر .