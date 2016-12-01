أعضاء لجنة أهالي البكيرية.. لقاء سموه بالأهالي وساماً نعتز به

د. محمد الخزيم

رحب عدد من أعضاء لجنة أهالي محافظة البكيرية، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لمحافظة البكيرية وحضوره حفل الأهالي واللقاء بهم، مؤكدين أن زيارة سموه تأتي تجسيدًا لأجمل صور التلاحم بين القيادة والشعب.

وقال عضو لجنة الأهالي معالي الدكتور محمد بن ناصر الخزيم إن أمير القصيم قريب من آمال وتطلعات أهالي البكيرية حريص على ترجمة أمانيهم إلى واقع ملموس من خلال الزيارات المتكررة والوقوف الميداني، وأضاف: إن البكيرية اليوم - تحتفى بهذه الزيارة الغالية لما تحمله من ظلال تفاؤلية وبشائر خير لمستقبل المحافظة على عمومها كما أن القيادة الحكيمة لا يشغلها اليوم إلا خدمة المواطن وتحقيق راحته.

وقال عضو لجنة الأهالي الأستاذ سليمان بن صالح الخضير إن المتابع لجهود صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم منذ وصوله لهذه المنطقة يتأكد له حرصه على الالتقاء بإخوانه المواطنين في القصيم ومحافظاتها وتحقيق المزيد من التطور والنمو لهذه المنطقة وخدمة إنسانها، وأضاف بأن زيارة سمو أمير القصيم تأتي للقاء الأهالي، والبكيرية اليوم تفتح ذراعيها ترحابًا بفيصل بن مشعل الأمير الإنسان الذي جاء يحمل الكثير من الآمال والطموحات ويلتقي بالمسئولين والمواطنين ويطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لسكان المحافظة كما نحمد الله أنه هيأ لنا القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حتى تسير بلادنا بخطى وثابة نحو مزيد من التطور والازدهار، أميرها آملًا أن تكون الزيارة زيارة خير وبركة.

وتحدث عضو لجنة الأهالي الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الدهامي على أن قدوم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم للمحافظة يمثل حافزًا قويًا للعاملين في كل القطاعات المختلفة ودعما معنويًا يحركهم لمزيد من إنجاز وان هذه الزيارة تعد إطلالة مباركة ميمونة لافتا إلى إن قدومه سيحرك عجلة مشروعات التنمية في المحافظة ومراكزها فأهلًا ومرحبًا بالضيف الغالي وليس غريب على أميرنا المحبوب الذي عودنا على المتابعة الميدانية لكل ما له صلة بحياة المواطنين وما يخدم مصالحهم ويؤكد على ضرورة تسريع المشروعات والمعاملات..

كما تحدث الأستاذ محمد بن إبراهيم الحسون عضو اللجنة قائلا: مرحبًا بصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير المنطقة في ربوع البكيرية التي عمّ الفرح في أرجائها وكم نتطلع جميعا إلى شرف لقاء سموه الكريم فجزاه الله خير الجزاء على كريم اهتمامه وجليل متابعته.

ويقول الأستاذ عبدالعزيز بن محمد علي السويلم عضو لجنة الأهالي: كم تاقت أنفسنا لشرف الاجتماع بالأمير المحبوب والاسترشاد بتوجيهاته الكريمة التي ترسم لنا معالم طريق التنمية فى البكيرية وتحرك عجلة تنميتها خطوات متسارعة للأمام.

وقال: المهندس محمد بن علي الحبيب عضو اللجنة لقد سعدنا كثيرًا بخبر زيارة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لمحافظة البكيرية فخطواته المباركة التي يبذلها لتطوير المحافظات والمراكز وخدمة المواطنين فيها واضحة لجميع الأهالي الذين يأملون أن يتحقق الخير في هذه الزيارة الطيبة المباركة.

وتحدث الشيخ ناصر بن حمود أباالخيل عضو اللجنة قائلا: نرحب بصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم بمناسبة زيارة لمحافظة البكيرية والاطلاع على أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم وبهذه وليس مستغرب على سموه هذه الزيارات والتي تعود بالنفع والفائدة علي أهالي محافظة البكيرية ومراكزها.

كما عبر الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالكريم الخليفي عضو اللجنة قائلا: تسعد محافظة البكيرية هذا اليوم بزيارة كريمة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لتفقد أمور المواطنين في المحافظة ، وهذا دأب المسئولين في هذا البلد المبارك تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وولي العهد والتي تؤكد على الاهتمام بالمواطنين وتفقد أحوالهم والاستماع إلى احتياجاتهم ومتابعة تنفيذها، ونحن اذ نرحب بهذه الزيارة الكريمة لسمو أمير المنطقة لمحافظة البكيرية لنتطلع إلى استمرار مثل هذه الزيارات لما فيه الخير لأهل هذه المحافظة وأهلها.

كم أردف الأستاذ سليمان بن إبراهيم العمرو وقال: تسعد محافظة البكيرية بزيارة صاحب السمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، كيف لا، وهي الموعودة بإطلالة سموه الكريم. إن هذه الزيارة الكريمة من سموه لها دلالة واضحة على ترسيخ نهج سار عليه ملوك وقادة هذا الوطن، وامتداداً لاهتماماتهم بالدولة والمواطن، حيث تتجسد اللحمة الوطنية في أسمى صورها، ويترقب أبناء هذه المحافظة هذه الزيارة مستبشرين بها خيرا ومتطلعين لغد أفضل، وأسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

ورحب الأستاذ خالد بن ماضي الربيعان عضو اللجنة بسموه قائلاً مرحبا بسيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود -حفظه الله ورعاه- في زيارته لمحافظة البكيرية والذي يحل سموه وافدا عزيزا يحتل من الحب في النفوس مساحة شاسعة بين قلوب أبنائه وإخوانه في هذه المحافظة.

وتحدث الأستاذ محمد بن علي الراجحي عضو اللجنة عن سعادته بزيارة سموه لمحافظة البكيرية والتقائه بأبنائه في يوم تاريخي من أيام المحافظة وفي جزء ينبض بالحب لهذه البلاد وقادتها وأكد الجميع سعادتهم الغامرة بهذه الزيارة التي تأتي ضمن زيارات سموه التفقدية لمحافظات القصيم والالتقاء بالأهالي.

أما الأستاذ صالح بن علي الدخيل الله عضو اللجنة فقال: بأن التنمية متواصلة في بلادنا والاهتمام القصيم ومحافظاتها ومن ضمنها البكيرية ليس بمستغرب على ولاة الأمر وعلى أميرنا المحبوب.

وقال الأستاذ محمد بن ضيف الله اللحيدان عضو اللجنة: كل الشكر والتقدير والولاء الصادق لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد لما نحظى به من الرعاية الدائمة وهذه الزيارة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ما هي إلا حرص على خدمة الوطن ورفع القدرات وتوفير الخدمات للمواطن والمقيم فمرحبا بسموه الكريم.

وتحدث عضو اللجنة اللواء متقاعد عثمان بن عبدالرحمن الحسون فقال: في ظل ما تشهده منطقة القصيم من عناية ولاة الأمر -حفظهم الله -تأتي العناية لهذه المحافظة وأهلها في أولوية الاهتمامات لحكومتنا الرشيدة وهذه الزيارة الميمونة ستصب في هذا المجال وليس بغريب على سموه الذي يحمل في قلبه حب الوطن وفي يديه التوجيه السديد والرأي الحكيم فأهلا وسهلا نكررها بلا حدود ونرددها بكل الحب والود والوفاء.

وتحدث الأستاذ عبدالكريم بن إبراهيم النملة قائلا: ان الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم للبكيرية إلا حلقة من سلسلة حلقات متصلة تستهدف كل مناطق ومراكز القصيم لافتًا إلى حرص سموه على الالتقاء بإخوانه وأبنائه المواطنين وتفقد أحوالهم وتلمس مطالبهم عن قرب حتى يعمل على تحقيقها.

من جهته، رحب عضو اللجنة الأستاذ عبدالله بن علي خليفة الوهابي بزيارة سموه ومشاركته لقاء أهالي المحافظة، بسموه وقال: «تعودنا من سموه مشاركته لنا كافة مناسباتنا، وها نحن نحتفل به اليوم تعبيرًا بلقاء أميرنا المحبوب بالأهالي وحضور الحفل فمرحبا ألف به.

وقال الدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي عضو اللجنة: أهلاً بأمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود في محافظة البكيرية، وما تحمله هذه الزيارة من أهداف نبيلة تصب في مصلحة الأهالي فأهلا وسهلا بسموه الكريم.

وعبّر الأستاذ راشد بن عبدالله الحديثي عضو اللجنة عن سروره وابتهاجه بزيارة سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود لمحافظة البكيرية وشاكرا سموه على اهتمامه ومتابعة والتواصل مع أهالي المنطقة.

وتحدث الأستاذ صالح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح قائلا: إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود لمحافظة البكيرية للوقوف ميدانيًّا على احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها والنتائج المرتقبة لهذه الزيارة كلها إن شاء الله خير للأهالي والمحافظة.

وقال عضو اللجنة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد المحسن: نتشرَّف هذا اليوم الكريم بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بزيارته لمحافظة البكيرية وهذه الزيارة تأتي ولترسيم صور التلاحم والحب والوقوف على متطلبات المحافظة لتستمر عملية التطوير والبناء، فشكرا لأميرنا المحبوب وأهلا به ضيف عزيزا على قلوبنا.

سليمان الخضير

محمد بن عبدالعزيز الدهامي

محمد الحسون

عبدالعزيز السويلم

م. محمد الحبيب

ناصر أبا الخيل

عبدالرحمن الخليفي

سليمان بن إبراهيم العمرو

خالد الربيعان

محمد الراجحي

صالح الدخيل الله

محمد اللحيدان

لواء متقاعد/ عثمان الحسون

عبدالكريم النملة

عبدالله الوهابي

إبراهيم بن سليمان الراجحي

راشد الحديثي

صالح الفريح

عبدالعزيز المحسن