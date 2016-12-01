حظك اليوم برج القوس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اهتم بنفسك وبحالتك الصحية

نقدم لكم خدمة حظك اليوم وذلك فى يوم 1 ديسمبر على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى بالنسبة لبرج القوس الذى يتسم الكرم والأخلاق والثقة بالنفس للأسف سيكون اهتمامه بالآخرين من أكثر الأشياء التى تتسبب فى تراجعه عن الاهتمام بنفسه وبحالته الصحية.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

الحب سيكون اهم الأشياء التى تتسبب فى ترتاجع حالتك النفسية والصحية، فكل من أحبته بصدق ستلاحظ انه لم يبادلك نفس احساسك ونفس مشاعرك وحتى نفس اهتماماتكم الأمر الذى سيشعرك بالغربة والوح=دة وسيجعلك تراجع كل حساباتك من جديد.

برج القوس على الصعيد المهنى ..

بالنسبة لبرج القوس على المستوى المهنى بعض العراقيل ستصطحبه فى رحلته لكنه سيستطيع إزاحة أى عوائق من أمامه وسيتربع على عرش عمله فى الفترات القادمة وسيجد نتاج لمجهوده.

برج القوس على الصعيد الصحى..

بالنسبة للحياة الصحية فهناك تراجعات كبيرة ستحدث غالباً بسبب حالته النفسية التى ستؤدى إلى حاجته الكبيرة للاهتمام بنفسه والاعتناء بصحته.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

هذا البرج يحتاج إلى المزيد من الاهتمام بنفسه مثلما يهتم بالآخرين ويجب أن يعرف مدى أهمية اعتنائه بصحته لان فى هذه الأيام ربما يقع فى مشاكل كبرى لا حصر لها على المستوى الصحى ولا ينجيه منها إلا الاهتمام بالنفس