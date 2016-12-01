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تموين الغربية تضبط حلويات مولد النبوي بتواريخ صلاحية لاحقة بطنطا

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تموين الغربية تضبط حلويات مولد النبوي بتواريخ صلاحية لاحقة بطنطا تموين الغربية تضبط حلويات مولد النبوي بتواريخ صلاحية لاحقة بطنطا

> الغربية إسلام الخياط

 

 

تمكنت مباحث بالغربية من شن حملة علي أصحاب معارض حلوى مولد النبوي المخالفة غير مطابقة للمواصفات، اليوم الأربعاء وفاجأت  إحدى المحال الشهيرة بمدينة طنطا، يحوى حلوى بتواريخ صلاحية لاحقة. 

 

كان اللواء حسام خلفه مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من  اللواء أحمد الخواجه رئيس مباحث التموين يفيد من ضبط " م . ع" أحد أكبر أصحاب معارض وتصنيع الحلوى بطنطا  حيث يتم تعبئتها داخل عبوات مدون عليها تاريخ لاحق لتاريخ التصنيع بقصد مد فترة صلاحيتها وعرضها للجمهور وقيامه بتجميع تلك الكميات بمخزن بدائرة ثان طنطا.

 

و بالتفتيش تم ضبط 5 أقفاص معبأة حلوى حمصية زنة الواحدة 5 كيلوجرامات مدون عليها إنتاج ديسمبر 2016 صلاحية 7 شهور و5 أقفاص معبأة حلوى سمسيه نفس الأمر،و 5 أقفاص معبأة حلوى سودنية نفس الوزن ونفس التاريخ،  و5 أقفاص معبأة حلوى ملبن مماثلة لما سبق.

تم تحريز المضبوطات وحرر محضر 30689 جنح ثامن طنطا بالواقعة  وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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