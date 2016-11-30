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ضبط ساعة تجسس في طرد لعبة أطفال بمطار القاهرة

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ضبط ساعة تجسس في طرد لعبة أطفال بالمطار

ساعة تجسس التى تم ضبطها في طرد لعبة أطفال بالمطار

مراسل «ONA»

احبطت جمارك البريد السريع بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب ساعة تجسس داخل طرد لعبة أطفال، قادمة من تركيا، لاستخدامها في أغراض التجسس، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية. 

صرحت مصادر جمركية بقرية البضائع، أنه أثناء قيام كل من شريف أبو زيد مامور الجمرك، وخالد سعيد مدير إدارة الحركة بانهاء الإفراج الجمركي لطرد شخصي يزن كيلو، وارد من تركيا، ومشموله لعبة طفل، اشتبه حسام حسن مدير إدارة الحركة في الطرد، وبفتحه أمام شريف حبيب مدير جمرك، تبين وجود ساعة يد رجالي ذات قيمة عالية بداخلها، وبفحصها تبين أنها تحتوي علي كاميرا تجسس.

أمر عبد المنعم عليوه مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بحجز الطرد ، وتحرير محضر تهريب.

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ضبط ساعة تجسس في طرد لعبة أطفال بالمطار

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