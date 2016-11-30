أخبار عاجلة

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أحمد المسلمانى: توقعات بعقد قمة مصرية سعودية فى أبو ظبى

Google+ Print
أحمد المسلمانى: توقعات بعقد قمة مصرية سعودية فى أبو ظبى أحمد المسلمانى: توقعات بعقد قمة مصرية سعودية فى أبو ظبى

التقى الإعلامى أحمد المسلمانى، عددا من المسئولين و الكتاب إبان زيارته الأخيرة للإمارات العربية المتحدة، وتبادلوا أطراف الحديث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبوظبى والتى ستبدأ غداً الخميس، بالتزامن مع إحتفالات الإمارات بالعيد الوطنى لها.

وأوضح المسلمانى، خلال برنامجه الطبعة الأولى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبوظبى تأتى فى إطار العلاقات الممتازة بين الشقيقتين و الامارات، وإطار الدور الإقليميى الذى تلعبه الدولتان فى هذا المحيط المتضرب.

 ولفت إلى أن هناك أنباء عن وصول الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى إلى أبو ظبى لحضور نفس الاحتفالات، موضحاً أن هناك تقارير وتوقعات بشأن انعقاد قمة مصرية سعودية تجمع الرئيس السيسى والملك سلمان على هامش الاحتفالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"