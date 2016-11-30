أحمد المسلمانى: توقعات بعقد قمة مصرية سعودية فى أبو ظبى

التقى الإعلامى أحمد المسلمانى، عددا من المسئولين و الكتاب إبان زيارته الأخيرة للإمارات العربية المتحدة، وتبادلوا أطراف الحديث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبوظبى والتى ستبدأ غداً الخميس، بالتزامن مع إحتفالات الإمارات بالعيد الوطنى لها.

وأوضح المسلمانى، خلال برنامجه الطبعة الأولى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبوظبى تأتى فى إطار العلاقات الممتازة بين الشقيقتين مصر و الامارات، وإطار الدور الإقليميى الذى تلعبه الدولتان فى هذا المحيط المتضرب.

ولفت إلى أن هناك أنباء عن وصول الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى إلى أبو ظبى لحضور نفس الاحتفالات، موضحاً أن هناك تقارير وتوقعات بشأن انعقاد قمة مصرية سعودية تجمع الرئيس السيسى والملك سلمان على هامش الاحتفالات.