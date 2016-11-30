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بالفيديو: إيمان البحر درويش يقاضي هاني شاكر علي مقعد نقيب الموسيقيين‎

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بالفيديو: إيمان البحر درويش يقاضي هاني شاكر علي مقعد نقيب الموسيقيين‎ بالفيديو: إيمان البحر درويش يقاضي هاني شاكر علي مقعد نقيب الموسيقيين‎

إيمان البحر درويش و هاني شاكر

قالت المحامية برلنتي عبد الحميد، أنها حصلت علي علي حكم ضد الفنان هاني شاكر نقيب الموسقين، لصالح الفنان إيمان البحر درويش، مضيفى إلى أن هناك عدد كبير من المخالفات بداخل النقابة تسبب بها المستشار القانوني للنقابة.

وأضافت عبد الحميد في مداخلة لبرنامج ” حوار جرئ” علي قناة الحدث اليوم والذي تقدمة الإعلامية مني بارومة، أن هناك حكم آخر علي قرار إحالة الملحن حسن أش أش للمعاش دون أحقية، بسنة سجن لطارق مصطفي المستشار الإعلامي لنقابة الصحفيين بسبب التزوير في الأوراق الرسمية.

وأشارت عبد الحميد، إلى أن الحكم الأخر خاصة بالسب والقذف ضد طارق مصطفي المستشار الإعلامي للنقابة بالغرامة 10000 الآف جنيه والتغريم بمصاريف المحامي، حيث وضعوا طارق مصطفي كبش فداء في الأزمات الأخيرة.

وأكدت عبد الحميد، أن الفنان إيمان البحر درويش، هو النقيب الشرعي وساقوم بتحريك الدعاوي القضائية ضد الفنان هاني شاكر خلال الأيام القليلة القادمة، بناء علي طلب درويش، مؤكدة إلى أن أي قرارات تصدر من المجلس الحالي هي قرارات باطلة.

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