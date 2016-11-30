محمد بن زايد يلتقى أسر الشهداء

حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الالتقاء بأسر الشهداء وتحيتهم عقب انتهاء مراسم الاحتفاء بيوم الشهيد في واحة الكرامة بأبوظبي.

وتبادل سموه الاحاديث الودية معهم واطمأن على أحوالهم وأوضاعهم، وعبر سموه عن فرحته وسعادته برؤيتهم والالتقاء بهم موجها لهم سموه التحية والتقدير والاكبار على مواقفهم الاصيلة وما يحملونه من مشاعر وطنية مخلصة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأسر وذوي الشهداء ان دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وكافة شعب الإمارات سيبقون دائما سندا وعونا لهم، مشيرا سموه إلى اننا في كل لحظة نعبر عن فخرنا واعتزازنا بأبنائنا البررة الذين صنعوا مجدا جديدا لوطنهم نستمد منهم القوة والعزيمة والإصرار في المضي بطريق الشموخ والعزة.

من جانبهم أعرب ذوو الشهداء وأبناؤهم عن بالغ سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان وبادلوا سموه مشاعر الاعتزاز والفخر بأبناء الوطن وجنوده الاوفياء الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والعطاء في سبيل ان تبقى راية الوطن عالية خفاقة .