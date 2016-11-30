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وجبات للترحم على شهداء الوطن لمرتادي الطريق في رأس الخيمة

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وجبات للترحم على شهداء الوطن لمرتادي الطريق في رأس الخيمة وجبات للترحم على شهداء الوطن لمرتادي الطريق في رأس الخيمة

تزامنا مع فعاليات الدولة بيوم الشهيد شاركت أم أحمد بإمارة رأس الخيمة بطريقتها الخاصة في هذه الفعالية عن طريق نصب خيمة تتصدرها عبارة "تفضل وترحم على شهدائنا"، قدمت فيها وجبات شعبية للمارة من قائدي المركبات والمشاة على امتداد الطريق في منطقة الجولان، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة ولغاية ال 5 عصرا.

وأشارت أم أحمد صاحبة المبادرة إلى أن هذه المبادرة جاءت وليدة اللحظة في إطار رغبتها المشاركة في فعاليات يوم الشهيد، وبناء على كونها خالة لثلاث شهداء، ورغبة منها "في تكريم أرواح جميع شهداء الوطن واحتفاء ببطولاتهم الباسلة وأرواحهم التي قدموها لرفع اسم الدولة عاليا ولكي نحيا جميعا بأمن وأمان؛ وايضا من أجل أن يبقى علم هذا الوطن شامخا خفاقا".

 

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