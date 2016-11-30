دي ميستورا: تكثيف الجيش السوري الهجوم على شرق حلب أدى إلى سيطرته على 40% منها

أعلن المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي ميستورا عن سيطرة القوات الحكومية السورية على 40% من شرقي حلب نتيجة تكثيف الهجمات خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد دي ميستورا على أهمية التركيز على مبادرات السلام بشأن حلب، وعلى أهمية الوصول لحل سياسي في سوريا، مشيرًا إلى أن المنطق العسكري هو السائد بين أطراف الصراع في حلب، ويجب فرض حماية للمدنيين.

وقال دي ميستورا خلال كلمته أمام مجلس الأمن “الشهر الماضي اقترحت خطة شاملة لوقف العنف وخروج النصرة من شرقي حلب والمحافظة على السلطات المحلية هناك لكن لم نحصل على ضمانات بذلك”

واتهم دي ميستورا قوات المعارضة شرقي حلب بمنع بعض حالات فرار مدنيين من بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها، معربًا في الوقت ذاته عن خشيته من قيام قوات النظام باعتقال الناس من بين المدنيين النازحين من شرق حلب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام غربي المدينة.

وأعلن دي ميستورا وجود مؤشرات على نزوح نحو 60 ألف شخص من شرق حلب هرباً من الوضع هناك، وأن هناك هجمات أيضا على غربي حلب أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص.