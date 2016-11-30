"موعد" إجازة "المولد النبوى" الشريف بعد "استطلاع" هلال شهر "ربيع الأول" وأيام "الإجازات" القادمة ...

سمر العشري

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الأول للعام الهجرى 1438 وذلك بعد غروب يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2016 والموافق يوم 29 من صفر 1438 هجرية، وقامت اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية باستطلاع الهلال، وشهر ربيع الأول يشهد أعظم مناسبة يحتفل بها المسلمين وهى المولد النبوى الشريف يوم مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم .

وقد اعلنت دار الإتاء المصرية من خلال بيان لها نشرته موقعها الالكترونى على شبكة الانترنت بأنه تحقق لها شرعاً ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول بالعين المجردة وهى الرؤية الشرعية البصرية الصحيحة التى تثبت رؤية الهلال، وقد وافقت الرؤية الحسابات الفلكية .

وأعلنت دار الإفتاء المصرية بأن يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2016 هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1438هجرية، وبالتالى فإن موعد إجازة المولد النبوى الشريف سوف يكون يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2016، وهى المناسبة التى يحتفل بها المسلمون فى جميع أرجاء الأرض بمولد سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وتعتبر إجازة المولد النبوى الشريف هذا العام آخر إجازة رسمية خلال عام 2016، وذلك ضمن العديد من أيام الإجازات الأخرى التى يحصل فيها الموظفين والعاملين بالقطاع العام والحكومة والقطاع الخاص، ومن الإجازات القادمة التى يحصل فيها الموظفين على إجازات رسمية هى إجازة يوم 7 يناير 2017 عيد القيامة، وإجازة 25 يناير 2015 بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وإجازة شم النسيم يوم 17 أبريل 2017، وإجازة عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2017، وإجازة عيد العمال الموافق 1 مايو 2017 .

شبكةعيونالإخبارية

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