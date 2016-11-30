«كاتب سوري»: الجيش يُسيطر على «حلب» خلال أيام

قال الكاتب الصحفي السوري الدكتور، بسام رجا، إن الجيش العربي السوري سيُسيطر على جميع مناطق مدينة حلب خلال الأيام المقبلة، مضيفًا أن الصورة واضحة في سير المعارك لاستعادة “حلب”، من أيدي الجماعات الإرهابية.

وأضاف رجا، خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي يارا حمدوش، أنّ الذين راهنوا على سقوط الدولة السورية، غير قادرين الآن على مواجهة الجيش العربي السوري، الذي يَتقدم يومًا تلو الآخر في استعادة مدينة حلب.

وتابع رجا، أنّ الجيش العربي السوري بدأ يدخل جميع المناطق، التي كان يُسيطر عليها تنظيم “داعش” الإرهابي، ليُعيد لها الأمن والأمان، وتوفير الممرات الآمنة للمدنيين.

وأوضح رجا أنه: “كلما يتقدم الجيش العربي السوري في السيطرة على المناطق في حلب، نسمع أصوات مجلس الأمن فقط، كما أننا لم نسمع أي صوت له، عندما يتم اختطاف حلب من جانب الميليشيات المسلحة”، قائلاً: “نريد من جلسة مجلس الأمن الجارية، اتخاذ قرار بمنع دخول السلاح إلى الإرهابيين”.

وأشار رجا، إلى أن الدولة الصديقة للجماعات الإرهابية المتمثلة في تركيا، هي التي تقوم بـ تزويد المليشيات الإرهابية بالأسلحة والذخيرة.