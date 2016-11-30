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تعرض أمين شرطة لسرقة دراجته النارية بالإكراه بالدقهلية

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تعرض أمين شرطة لسرقة دراجته النارية بالإكراه بالدقهلية تعرض أمين شرطة لسرقة دراجته النارية بالإكراه بالدقهلية

>الدقهلية - شريف الديب

تعرض أمين شرطة بمركز شرطة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية لواقعة سرقة بالإكراه أثناء عودته إلى منزله.

 

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بتقدم أمين شرطة بمركز تمى الأمديد بتحرير محضر لتعرضه للسرقة بالإكراه أثناء عودته من أحد الأفراح ليلاً وسرقة الموتوسيكل الخاص به وتليفون محمول.

 

وأشار الأمين فى المحضر إلى خروج ثلاثة أشخاص عليه أثناء عودته من حفل عرس بطريق صدقا تمى الأمديد حاملين أسلحة بيضاء وقاموا بتهديده وسرقة الدراجة النارية وتليفونه المحمول وفروا هاربين وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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