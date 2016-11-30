العثور على جثة شخص مذبوح داخل شقة بالدقهلية منذ ثلاثة أيام

الدقهلية - شريف الديب

عثر أهالى السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، على جثة شخص مذبوح داخل شقة ببندر السنبلاوين منذ ثلاثة أيام.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العميد عصام الدين مأمور مركز السنبلاوين، بانتشار رائحة كريهة صادرة من إحدى الشقق بمنطقة البرجاس.

انتقل الرائد أبو العزم فتحى، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وتم فتح الشقة، والعثور على جثة "ر م 55 سنة" مذبوح وملقي على الأرض، وبالفحص المبدئى تبين أن الجريمة وقعت منذ ثلاثة أيام، وأن الشقة مؤجرة وجارى استكمال فحص الحادث والتعرف على ملابسات الحادث وتحرير محضر بالواقعة واستدعاء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.