أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

العثور على جثة شخص مذبوح داخل شقة بالدقهلية منذ ثلاثة أيام

Google+ Print
العثور على جثة شخص مذبوح داخل شقة بالدقهلية منذ ثلاثة أيام العثور على جثة شخص مذبوح داخل شقة بالدقهلية منذ ثلاثة أيام

>الدقهلية - شريف الديب

عثر أهالى السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، على جثة شخص مذبوح داخل شقة ببندر السنبلاوين منذ ثلاثة أيام.

 

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العميد عصام الدين مأمور مركز السنبلاوين، بانتشار رائحة كريهة صادرة من إحدى الشقق بمنطقة البرجاس.

 

 انتقل الرائد أبو العزم فتحى، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وتم فتح الشقة، والعثور على جثة "ر م 55 سنة" مذبوح وملقي على الأرض، وبالفحص المبدئى تبين أن الجريمة وقعت منذ ثلاثة أيام، وأن الشقة مؤجرة وجارى استكمال فحص الحادث والتعرف على ملابسات الحادث وتحرير محضر بالواقعة واستدعاء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365