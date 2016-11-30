نائب طهطا يحصل على دعم مالى لـ 16 مركز شباب

حصل الإعلامى مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار بطهطا بمحافظة سوهاج، على موافقة المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على دعم 16 مركز شباب بادارات شباب شطوره وطهطا وبنى حرب بطهطا بسوهاج، وذلك بهدف دعم وتكثيف النشاط الرياضى بتلك المراكز.

وشملت مراكز الشباب التى تم الموافقة على دعمها مركز شباب شطوره والشيخ زين الدين والخذندريه والسوالم وعرب بخواج وبنجا وبنهو وفؤاد عباس والصفيحه ونزلة القاضى وبنى حرب والكوم الاصفر والجبيرات والقبيصات والحريديه البحريه والجريدات.

وكان “سالم”، قد حصل منذ أيام على دعم نادى طهطا الرياضى بسوهاج بمبلغ 100 ألف جنيه، للصرف على الأنشطة الرياضيه بالنادى.

فيما وافق وزير الشباب والرياضة، على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة أيضًا، بدعم نادى الهلال بساحل طهطا بمبلغ 50 ألف جنيه لدعم أنشطة النادى وأستكمال المسيره الرياضية.

يذكر أن، النائب مصطفى سالم، كان قد حصل أيضًا خلال شهر سبتمبر الماضى على موافقة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لدعم نادي طهطا الرياضى والهلال بساحل طهطا وشطوره الرياضى لدعم الأنشطة الرياضية بها، وذلك بإجمالي مبالغ قدرها 265 ألف جنيه، منها 200 ألف جنيه لنادي طهطا و40 ألف جنيه لنادي الهلال بساحل طهطا و25 ألف جنيه لنادي شطوره الرياضى.