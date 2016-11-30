رسميا.. طنطا يطلب استعارة هانى العجيزى من سموحة

كتب رامي ناجي - محمد غنيم

أرسل مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبى فاكسا رسميا لنادى سموحة يطلب فيه استعارة هانى العجيزى مهاجم الفريق السكندرى لمدة ستة أشهر، لدعم هجوم الفريق الطنطاوى فى الدور الثانى من الدورى الممتاز.

ويأمل الجهاز الفنى لطنطا بقيادة خالد عيد فى إنهاء صفقة مهاجم المنتخب السابق من أجل دعم هجوم الفريق فى الدورى الممتاز بالإضافة لخبراته السابقة وهو مايفتقده الفريق الطنطاوى فى مركز الهجوم الذى يعانى خلل واضح بسبب عدم اقتناع الجهاز الفنى لطنطا بالثنائى أحمد عبد القادر ودينيس المحترفان ضمن صفوف الفريق الطنطاوى.