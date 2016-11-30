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تحصين الماشية ضد أمراض الجلد العقدي والحمي القلاعية ببني سويف‎

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تحصين الماشية ضد أمراض الجلد العقدي والحمي القلاعية ببني سويف‎ تحصين الماشية ضد أمراض الجلد العقدي والحمي القلاعية ببني سويف‎

أرشيفية

المراسل: محمد شعبان

أعلنت مديرية الطب البيطري ببني سويف، برئاسة الدكتور طارق الوكيل، عن تنظيم حملات تحصينية لجميع أنواع الماشية بالمحافظة بالمجان من خلال الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية.

وقال مدير عام المديرية في تصريح صحفي، إن إجراء التحصين يشمل تحصين حلقي ضد أمراض الجلد العقدي، والحمى القلاعية، وطاعون المجترات الخاص بالأغنام، بشكل مجاني كامل خلال التوقيتات، التي تعلن عنها المديرية.

وأكد الوكيل، أن التحصيانات البيطرية تسببت في الحفاظ على الثروة الحيوانية في السنوات الأخيرة، وخاصة ضد بعض الأمراض، التي كانت تهاجم الماشية سنويًا فيما قبل.

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