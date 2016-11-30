تجديد حبس 25 من عناصر الإخوان بالمحلة وطنطا 15يومًا على ذمة التحقيقات

الغربية – مصطفى عادل

جددت نيابة شرق طنطا الكلية بمجمع محاكم المحلة حبس 22 إخوانيًا من زفتى والمحلة وقطور وسمنود 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما جددت نيابة غرب طنطا بمجمع محاكم طنطا حبس 3 عناصر إخوانية مقيمين بمركز طنطا 15يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون وتكدير السلم العام، ونقلت قوات الأمن المتهمين لمحبسهم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان ضباط الأمن الوطنى بالغربية بالتنسيق مع المباحث الجنائية قد ألقوا القبض على المتهمين بناء على إذن النيابة العامة بضبطهم، حيث أكدت التحريات انضمامهم لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون وتحريضهم على الشغب والعنف وتكدير السلم العام.