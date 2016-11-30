النعيمي: الاحتفال مناسبة لتجديد الولاء للقيادة والحفاظ على ميراث المؤسسين

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن الاحتفال باليوم الوطني كل عام يعد مناسبة لتجديد الولاء للقيادة والحفاظ على ميراث الآباء المؤسسين لدولتنا وترسيخ معاني الاتحاد في نفوس أجيالنا الحالية من الطلاب والطالبات التي تنعم بثماره وخيراته ما يحفزهم على التمسك بالاتحاد خيارا وحيدا لا بديل عنه. جاء ذلك خلال حضوره وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان احتفال أكاديمية عجمان باليوم الوطني.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالفعاليات التي سلطت الضوء على إنجازات دولة الإمارات وحضارتها وثقافتها وتراثها وعمرانها، مؤكدا أن أبناء الوطن من الطلاب والطالبات وعلى مختلف مراحلهم الدراسية يعتزون ويفخرون بما حققته الدولة من تقدم ورقي حضاري في الميادين التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والرياضية والعمرانية.

رؤية

وقال سموه إن هذه الإنجازات تنبع من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وحرصهم الدائم على تحقيق المصالح الوطنية العليا لشعب الإمارات.

ونوه سموه بتفاعل الطلاب والطالبات والأطفال مع هذه المناسبة الوطنية الخالدة ما يؤكد عمقها ومكانتها في نفوسهم.. مؤكدا أن هذه الاحتفالات التي تقيمها المدارس الحكومية والخاصة تعبر عن مدى فرحة أبنائنا وبناتنا بذكرى تأسيس الإمارات.

وأعرب سموه عن تقديره لجهود الأكاديمية وطلابها وطالباتها والعاملين بها في تنظيم الاحتفالات باليوم الوطني بشكل متجدد ومتنوع وأفكار حديثة ومتطورة.

وأشار صاحب السمو حاكم عجمان إلى أن التجربة الاتحادية ــ التي انطلقت في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971 وأسست اتحاد دولة الإمارات ــ تؤكد عمق الترابط بين أبناء الدولة وتعزز من توحيد الصف خلف قيادة هذا الاتحاد الشامخ.

تبريكات

وتضمن برنامج الاحتفال مجموعة من الفعاليات النوعية والمبتكرة وقدم الطلاب والطالبات مجموعة من اللوحات الفنية من بينها ما يتحدث عن دولة الإمارات وتطورها واخرى تراثية وحول تلبية شباب الوطن لأداء الواجب «الخدمة الوطنية» ولوحة عن مشاركة أبناء الجاليات العربية والأجنبية في الاحتفالات.