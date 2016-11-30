أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30/11/2016 بالمصنعية والمعدن الأصفر يواصل رحلة الصعود في أسواق تداول الذهب

Google+ Print
سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30/11/2016 بالمصنعية والمعدن الأصفر يواصل رحلة الصعود في أسواق تداول الذهب سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30/11/2016 بالمصنعية والمعدن الأصفر يواصل رحلة الصعود في أسواق تداول الذهب

اليوم في ، حيث بدأت تعاملات اليوم الثلاثاء 29/11/2016 بارتفاع جديد في المعدن النفيس بالصاغة، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار 15 جنيه للجرام للعيار الواحد، مثل عيار 21 وعيار 18، وارتفع أيضا الجنيه الذهب حوال 120 جنيه، حيث ارتفع سعر عيار 18 إلى 510 جنيه مقابل 595 جنيه لعيار 24.

ويبدو أن حالة الاستقرار التي ظهر عليها المعدن النفيس، خلال الأيام السابقة، كانت مرتبطة باستقرر أسعار الدولار الأمريكي في البنوك والسوق السوداء، حيث من المعروف أن العلاقة تكاملية بين الذهب والعملة الخضراء، حيث ارتفعت أسعار المعدن النفيس فورا بعد صعود الدولار في البنوك 15 قرش مرة واحدة بعد فترة من الثبات.


سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30/11/2016

نتابع أسعار الذهب في مصر في سوق الذهب ومحلات الصاغة، ونتمنى أن تعود قيمة الذهب إلى وضعها الطبيعي وعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، حيث توجد حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

        سعر الذهب عيار 18: 510 جنيه.
        سعر الذهب عيار 21: 595 جنيه.
        سعر الذهب عيار 24: 680 جنيه.
        سعر الجنيه الذهب: 4760 جنيه.
        سعر أوقية الذهب: 1195 دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"