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ميدو: احترام مكان عملى وإخلاصى له هو ما تعلمناه داخل جدران الزمالك

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ميدو: احترام مكان عملى وإخلاصى له هو ما تعلمناه داخل جدران الزمالك ميدو: احترام مكان عملى وإخلاصى له هو ما تعلمناه داخل جدران الزمالك

>كتب هيثم سلامة

حرص أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق وادى دجلة، على توجيه الشكر للاعبين بعد الأداء الرائع فى مباراتهم أمس أمام فريق نادى الزمالك والتى انتهت بالتعادل الإيجابى لهدف لكل منهما.

وكتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام قائلاً: " اشكر اللاعبين على التزامهم وأداءهم الرجولى أمام فريق كبير مثل الزمالك..أحترام مكان عملى وإخلاصى له هو ما تعلمناه داخل جدران الزمالك".

يذكر أن أحمد حسام ميدو قد شن هجوما كبيرا على حكام مباراة  بسبب إلغاء هدف صحيح  لفريقه وادى دجلة من وجهة نظرة واصفا أيمن دجيش الحكم المساعد بـ"الأعمى".  

 

 


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