خادم الحرمين يرعى المؤتمر الدولي السابع للموارد المائيـة والبيئة الجافة.. في جامعـة الملـك سعـود

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- يعقد المؤتمر الدولي السابع للموارد المائية والبيئة الجافة بإذن الله خلال الفترة من 5-7 ربيع الأول 1438هـ الموافق 4-6 ديسمبر 2016م. وتنظم هذا المؤتمر جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء وجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

ذكر ذلك سعادة الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ المشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء بجامعة الملك سعود. وأكد سعادته بأن رعاية خادم الحرمين الشريفين أيده الله لهذا المؤتمر هي مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً ويعكس اهتمامه -يحفظه الله- على تشجيع لقاءات العلماء التي تهدف إلى تطوير البحث العلمي بما ينعكس خيراً على المملكة وعلى جميع دول العالم. وتحظى جامعة الملك سعود بدعم متواصل من مقامه الكريم لما تقدمه من جهود متميزة في مجال التعليم والبحث العلمي وفق رؤى وتوجهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -يحفظهم الله-.

وأضاف سعادة الدكتور آل الشيخ بأن المؤتمر الدولي السابع للموارد المائية والبيئة الجافة هو السابع من سلسلة مؤتمرات دولية نظمت منذ العام 2004 وشارك فيها نخبة من علماء وخبراء المياه حول العالم. ويهدف المؤتمر لإتاحة الفرصة لالتقاء العلماء والباحثين والعاملين في قطاع المياه وتبادل العلوم والمعارف في مجالات البيئة والمياه والصحراء، كما يساهم في الاستفادة من التقنيات الحديثة في دراسات المناطق الجافة وشبه الجافة ومواردها الطبيعية، وكذلك الاطلاع على أحدث الطرق والتقنيات المتبعة في المحافظة على موارد المياه وطرق استدامتها والمحافظة عليها. ويهدف أيضاً إلى تبادل الخبرات بين متخذي القرار والخبراء والعلماء بهدف الوصول إلى تكاملية وشمولية الحلول للمشاكل ذات الصلة بالمياه.

ويشتمل هذا المؤتمر على أربعة محاور رئيسة هي الموارد المائية والبيئة الجافة وترشيد المياه والمحافظة عليها واستخدام التقنيات الحديثة في دراسة البيئة الجافة والموارد الطبيعية الخاصة بها. وسيلقى في المؤتمر 73 ورقة علمية، شارك في إعدادها علماء وباحثون من 16 دولة شملت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمغرب والجزائر وتونس ولبنان والسودان والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والتشيك واليابان وماليزيا وباكستان والهند ونيجيريا.

ونوه سعادة المشرف على المؤتمر إلى أنه سيقام حفل الافتتاح في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد 5 ربيع الأول 1438 هـ الموافق 4 ديسمبر 2016 م في المدرج الرئيس بمستشفى طب الأسنان الجامعي في جامعة الملك سعود، وستعقد الجلسات العلمية في القاعات الجانبية قرب المدرج الرئيس على مدى ثلاثة أيام.

في اليوم الأول للمؤتمر يبدأ التسجيل في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً يليه حفل الافتتاح في الساعة العاشرة والنصف ويستمر لمدة ساعة يتضمن بالإضافة إلى كلمات المتحدثين محاضرة للدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه بعنوان نحو أمن مائي عربي مستدام.

في الساعة الواحدة ظهراً تبدأ الجلسات العلمية وتشتمل على جلستين بالتزامن، الجلسة الأولى بعنوان إدارة الموارد المائية برئاسة الدكتور وليد عبدالرحمن تقدم فيها محاضرة متخصصة وعشر أوراق علمية.

وتعقد الجلسة الثانية بعنوان تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية برئاسة الدكتور عبدالقادر السري تقدم فيها محاضرة متخصصة وتسع أوراق علمية.

في اليوم الثاني تعقد أربع جلسات تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً الأولى منها بعنوان استكشاف المياه الجوفية وإداراتها برئاسة الدكتور عبدالعزيز العثمان تقدم فيها محاضرة متخصصة وسبع أوراق علمية، ويعقد بالتزامن معها الجلسة الثانية بعنوان التغير المناخي والتصحر والبيئات الجافة برئاسة الدكتور عبدالملك آل الشيخ تقدم فيها محاضرة متخصصة وست أوراق علمية.

بعد ظهر اليوم الثاني تعقد الجلسة الثالثة والرابعة بالتزامن وتبدآن في تمام الساعة الواحدة ظهراً. وستكون الجلسة الثالثة بعنوان جودة المياه الجوفية برئاسة الدكتور صالح الحسون تقدم فيها محاضرة متخصصة وست أوراق علمية. والجلسة الرابعة تعقد بعنوان معالجة المياه ومياه الصرف الصحي برئاسة الدكتور وليد زاهد تقدم فيها محاضرة متخصصة وإحدى عشر ورقة علمية.

في اليوم الثالث والأخير تعقد جلستان تبدآن في الساعة التاسعة صباحاً. الجلسة الأولى بعنوان الزراعة برئاسة الدكتور علي الجلعود تقدم فيها محاضرة متخصصة وثماني أوراق علمية تتزامن معها الجلسة الثانية بعنوان النمذجة والتنبؤ برئاسة الدكتور عبدالعزيز الحامد تقدم فيها محاضرة متخصصة وسبع أوراق علمية. وفي الساعة الواحدة ظهراً تعقد جلسة ختامية تستعرض فيها توصيات المؤتمر.

الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ

الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر