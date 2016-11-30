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جامعة أسوان تنظم اليوم ورش عمل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

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جامعة أسوان تنظم اليوم ورش عمل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس جامعة أسوان تنظم اليوم ورش عمل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

>أسوان - صلاح المسن

 

تنظم وحدة إدارة المشروعات ومجمع تايكو بجامعة أسوان ورشتى عمل، اليوم الأربعاء، وعلى مدار يومين، حيث تشمل ورش العمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالجامعة.

 

وتقام ورشة العمل الأولى بمقر جامعة أسوان بصحارى بمركز التنمية البشرية بمبنى كلية الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع شركة نيو هورايزون للتدريب والمركز الثقافى الأميركى بالسفارة الأمريكية، تحت عنوان سبع مهارات للنجاح المهنى. بينما تقام الورشة الثانية بالتعاون مع مكتب الأميديست بالقاهرة بقاعة قسم الجيولوجيا وبقاعة قسم الكيمياء، أحدهما لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأخرى للطلاب عن فرص التمويل والمنح الدولية لتنمية مهارات النجاح الوظيفى.

 

وأكد الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان على أهمية مثل هذه الورش التى ترتقى بالمستوى الإدارى للعاملين بجامعة أسوان، لمواكبة سبل ونظم الإدارة الحديثة وتطبيقها بالقطاعات الإدارية التى تخدم المنظومة التعليمية بالجامعة.


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