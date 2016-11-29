غدًا..الدكتور على السمان في ضيافة «90 دقيقة»

يحل الدكتور علي السمان المفكر والكاتب ورئيس الاتحاد الدولى لحوار الثقافات والأديان، غدًا، ضيفًا على برنامج “90 دقيقة آخر الأسبوع “، والذي تقدمه الإعلامية إيمان عز الدين فى حوار خاص.

ويرد خلاله السمان على العديد من الأسئلة التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي منها، كيف يقيم الخطاب الدينى والإعلامي في الوقت الراهن؟، ولماذا عاد الخطاب المتشدد من جديد على بعض المنابر ؟، وخطبة الجمعة الموحدة هل تكفي لتصحيح المفاهيم الخاطئة؟ ، وكيف يرى معركة خدش الحياء فى مجلس النواب ؟، وكيف ينجح العالم الإسلامى في إدارة الحوار مع الغرب بعد ترامب ؟، وما هو تفسيره لجرائم داعش ودورها في تفكيك المنطقة العربية؟.