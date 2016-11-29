عماد متعب مرشح للمشاركة مع الأهلى أمام الشرقية

كتب رمضان حسن

بات عماد متعب مهاجم الأهلي، قريبا من المشاركة مع فريقه الأحمر في مباراة الشرقية المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد"الاربعاء"، في الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الممتاز علي ملعب السلام الدولي، بعد أن انضم اللاعب للقائمة الحمراء التي اختارها حسام البدري مساء اليوم عقب المران الختامي بالتتش.

عماد متعب يظهر مع الأهلي بعد غياب طويل

وعاد عماد متعب للظهور مع الأهلى بعد غياب طويل حيث لم ينضم لقائمة الفريق الأحمر منذ مباراة المقاولون العرب في الجولة الثانية من عمر البطولة المحلية، وبعدها خرج اللاعب تماما من حسابات حسام البدري لأسباب فنية ثم بسبب الإصابة.

الأهلى يخطط لتكريم عماد متعب قبل الاعتزال

ووضعت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر سيناريو لتكريم عماد متعب والذي ينتهى تعاقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، بعد إعلان اللاعب رفضه التام فكرة اعتزال الكرة في الوقت الحالي مع تولي منصب إداري أو فني داخل القلعة الحمراء ،وترغب إدارة الاهلي في إنهاء مسيرة اللاعب مع كرة القدم بشكل يتناسب مع تاريخه الكبير وانجازاته الضخمة ،وتم الاستقرار على تجديد عقد المهاجم الدولي لمدة موسم واحد بعد صرف النظر نهائياً عن الاستغناء عنه، خوفاً من غضب الجماهير.