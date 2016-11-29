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مقتل لواء بالجيش الأفغاني في تحطم مروحية

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مقتل لواء بالجيش الأفغاني في تحطم مروحية مقتل لواء بالجيش الأفغاني في تحطم مروحية

تحطم مروحية – أرشيفية

أعلن مسئول أفغاني مقتل لواء بالجيش وإصابة عشرة على الأقل اثر تحطم مروحية كانت تقلهم بعد تعرضها لعطل فوق إقليم بادغيس الواقع غربي البلاد.

ونقلت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد رادمانيش اليوم “الثلاثاء” قوله إن قائد فيلق الجيش للمنطقة الغربية الجنرال محيي الدين غوري لقي مصرعه خلال الحادث. وقال مسئولون محليون إن عشرة مسئولين على الأقل كانوا بصحبة الجنرال غوري أصيبوا بجراح.

وأوضح رادمانيش أن القائد كان يقوم بزيارة إلى قاعدة للجيش في منطقة بالا مورغاب، لدى وقوع الحادث، نافيا أن يكون وراء التحطم أي تمرد أو هجوم عدائي.

وقال المتحدث باسم حاكم “بادغيس” حاجي موجادي إن رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المخابرات الإقليمية ضمن المصابين.

أ ش أ

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