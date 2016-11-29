تحقيقات حريق شركة صوامع مسطرد: النيران لم تصل مخازن القمح

القليوبية - محمد قاسم

أمر أحمد حمدى مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بانتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق شركة صوامع غلال مسطرد التابعة لمطاحن شمال القاهرة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموينن وأسفر عن وفاة عامل وإصابة 12 أخرين بحروق من الدرجة الأولي واختناقات.

وكشفت المعاينة الأولية للنيابة العامة بموقع الشركة أن الحريق لم يمتد لمخازن القمح المشونة بالشركة، وأكدت أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث انفجار في غرفة كهرباء التحكم في رفع الغلال بسبب وجود محفز نارى.

وبسؤال " مدحت خضر حسن " – 58 سنة – مهندس كهرباء بالصومعة الحريق في التحقيقات أكد أنه أثناء قيام كل من " محمود إبراهيم نور الدين " – 31 سنة – مهندس كهرباء بالصومعة ومصاب بحروق نارية من الدرجة الأولي وتم نقله الي مستشفي السلام بالقاهرة و " محمد فتحي عبد العال " – 58 سنة – فني كهرباء ومصاب بحروق نارية من الدرجة الأولي وتم نقله مستشفي أم المصريين و" خالد نبيل نصار " – 45 سنة – فني كهرباء ومصاب بحروق نارية من الدرجة الأولي وتم نقله مستشفي أم المصريين بإجراء الصيانة الدورية المتبعة في غرفة التحكم حدث انفجار وتهشم في طبلية استقبال الاحمال.

وأسفر الحادث أيضاً عن وفاة المدعو " سلامة محمد ابراهيم " – 50سنة – عامل بالصومعة وإصابة كل من " صابر توفيق سعد " – 59 سنة – عامل ومصاب بحروق نارية وتم نقله مستشفي موظفين العباسية و " رضا محمد مصطفي " – 45 سنة – عامل ومصاب بحروق نارية من الدرجة الأولي وتم نقله مستشفي موظفين إمبابة و" محمد طلعت محمد " – 45 سنة – عامل ومصاب بحروق نارية من الدرجة الأولي وتم نقله مستشفي أم المصريين و " محمد محمود محمد " – 45 سنة – عامل ومصاب بحروق نارية من الدرجة الأولي وتم نقله مستشفي السلام و " محمد السيد عبد الحميد " – 27 سنة – عامل – ومصاب باختناق وتم عمل الإسعافات الأولية و " فاروق حلمي عبد اللطيف " – 53 سنة – عامل ووفاة " سلامة محمد ابراهيم " – 50سنة – عامل بالصومعة.

وكان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، تلقي إخطارا بالواقعة من العقيد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة و انتقلت على الفور قيادات المديرية والعميد عماد عياد مدير الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على حريق شب داخل غرفة التحكم قبل امتدادها إلى باقى الغرف والمطحن.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 12414 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابقبرئاسة المستشار محمد عبد الرحمن وبإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.