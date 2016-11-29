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سامح عاشور يزور الجامعة البريطانية.. ويؤكد على دور نقابة المحامين في الحركة الوطنية

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استقبلت الجامعة البريطانية في ، سامح عاشور، نقيب المحامين المصريين والعرب، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة، والدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وقام نقيب المحامين بزيارة المكتبة المركزية ومستشفى طب الأسنان، وأبدى إعجابه بتوافر كافة مستلزمات النجاح ومقومات البحث العلمي والتي تحرص الجامعة البريطانية في مصر على توفيرها.
> واختتمت الزيارة بلقاء مع طلاب كلية القانون بمقر الكلية، حيث ألقي نقيب المحامين المصريين والعرب كلمة رحب فيها بالطلبة، مشيراً إلي أهمية وجود كلية القانون في الجامعة البريطانية، مشيداً بالأساليب الحديثة المستخدمة في تعليم الطلاب وأهمية ذلك بالنسبه للسوق العمل بعد التخرج.
> كما تناول الجهود المبذولة من جانب نقابة المحامين المصريين في تنظيم سوق العمل في المحاماة، في ظل الظروف المعاصرة والتي تتعلق بفتح السوق المصرية امام مكاتب المحاماة الدولية، وفقا لمقتضيات العولمة في مجال الخدمات وكذلك جهود النقابة في الأرتقاء بمستوي المحامين من خلال التدريب، ومن خلال الإهتمام بتقديم الخدمات الإجتماعية و التأمين الصحي وخلافه.
> وتفاعل الطلبة مع نقيب المحامين، بطرح أسئلة تتعلق بالموضوعات العامة التى تخص المجال القانونى ودور نقابة المحامين فى الدفاع عن الحقوق والحريات في المجتمع المصري، كما أكد على مدي أهمية هذا الدور في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
> وتطرق عاشور، لدور النقابة التاريخي في الحركة الوطنية المصرية منذ إنشائها سنة 1912، وتم الإتفاق على إلقاء محاضرة عن قانون المحاماة ضمن سلسة الثقافة القانونية التي تقوم بتنظيمها كلية القانون بالجامعة.

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