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عباس شومان: البعض اتخذ من تجديد الخطاب الدينى"سبوبة" لمهاجمة الأزهر

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عباس شومان: البعض اتخذ من تجديد الخطاب الدينى"سبوبة" لمهاجمة الأزهر عباس شومان: البعض اتخذ من تجديد الخطاب الدينى"سبوبة" لمهاجمة الأزهر

>كتب لؤى على

أرجع الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، سبب مهاجمة الأزهر من قبل البعض إلى "سبوبة تجديد الخطاب الدينى"، حيث اتخذوا مصطلح التجديد "كسبوبة" يهاجمون الأزهر من خلاله ويطرحون أفكارهم على المجتمع .

 

 

 

وأضاف خلال كلمته بندوة الرواق الأزهرى، بكلية الدراسات الإنسانية بنات جامعة الأزهر ، بعنوان"العطاء الحضارى للأزهر الشريف فى و العالم"، أن الثابت أن الأزهر أول من ينادى بالتجديد ونرحب بكل الجهود ولكن ليس بالهوى والفهلوة لأنه سيكون تخريب وليس تجديد، لافتاً إلى أن هناك الكثير المتدخلين على مائدة العلوم الإسلامية والمتطفلين، كما هناك من يصدر الفتاوى دون علم، ما أسفر عن انتشار فوضى الفتاوى، وليس كل خريجى الأزهر يستطيع الإفتاء.

 

 

 

 

 

 


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