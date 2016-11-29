رئيس «حقوق الإنسان بالنواب» يطالب بإقالة سفير مصر بجنيف

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بخصوص سفير مصر بجنيف: “إن دوره فى الدفاع عن مصر بالخارج سلبى للغاية، فالسفارة المصرية بجنيف غائبة قولًا وفعلًا، لأن السفير لا يؤدى دوره الوطنى على الإطلاق”.

وطالب عابد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى حضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، اليوم، بإقالة السفير فورًا، مشيرًا إلى أن اللجنة رفعت مذكرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزارة الخارجية، تم سرد بها كافة الأمور السلبية التى يقوم بها السفير.

وأوضح عابد، أنه أثناء زيارة وفد البرلمان المصرى بجنيف، لم يقدم السفير أى سبُل مساعدة لهم على الإطلاق، خصوصًا فيما يتعلق بتسهيل مهمتهم بشأن الدفاع عن مصر، وعلى العكس نجح السفير مختار عمر، مساعد أول أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى، وكبير المستشارين بالاتحاد، هو من تولى مهمة استقبال الوفد المصرى وتسهيل وترتيب كافة اللقاءات الخاصة بالوفد بالاتحاد البرلمان الدولى.