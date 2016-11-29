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موعد مباراة وادى دجلة والزمالك اليوم 29 / 11 / 2016 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة وادى دجلة والزمالك اليوم 29 / 11 / 2016 والقنوات الناقلة موعد مباراة وادى دجلة والزمالك اليوم 29 / 11 / 2016 والقنوات الناقلة

>كتبت ندى مجاهد

يستضيف فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء 29 / 11 / 2016 فريق وادى دجلة نظيره الزمالك باستاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يواجه ميدو لأول مرة

مباراة الزمالك ودجلة ستشهد أول مواجهة بين الأبيض وأحمد حسام ميدو كمدير فنى، حيث لم يلتقى العالمى ضد ناديه القديم كمدرب من قبل رغم توليه قيادة الإسماعيلى بالموسم الماضى لكنه رحل قبل مباراة الفريقين، وهو ما يصعب من مهمة الفريق الأبيض خاصة أن دجلة ظهر بمستوى جيد مع ميدو بعدما قاد الفريق خلال آخر جولتين.

محمد صلاح يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك

وعقد محمد صلاح جلسة مع لاعبى الزمالك خلال الساعات الماضية طالبهم خلالها بتكرار الأداء المتميز أمام المقاولون فى مواجهة دجلة، مشدداً على أن الجماهير البيضاء أصبحت راضية عن شكل الفريق وأداء اللاعبين وهو ما يجب الحفاظ عليه، لأن الأداء الجيد سيقود الفريق لتحقيق الانتصارات مثلما حدث فى الجولة الأخيرة.

التشكيل المتوقع للزمالك

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى ومحمد ناصف وأحمد دويدار ومحمود حمدى وحسنى فتحى فى الدفاع ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وطارق حامد فى وسط الملعب وشيكابالا وستانلى وباسم مرسى فى الهجوم.

 

القنوات الناقلة للقاء الزمالك ودجلة

ومن المقرر تنقل قناة أون سبورت لقاء الزمالك ووادى دجلة فى الثامنة مساء، بعد تعاقد بريزنتيشن مع نادى وادى دجلة على بث مبارياته هذا الموسم.


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